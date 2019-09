A. Danko: SR sa na východe vytvára priestor na rozvíjanie investícií

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko počas spoločného rokovania s predsedníčkou hornej komory parlamentu (Senátu) Darigou Nazarbajevovou 23. septembra 2019 v kazašskom Nur-Sultane. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Nur-Sultan 23. septembra (TASR) – Slovensko je na eurázijských trhoch veľmi dobre vnímané, čo vytvára veľký priestor na rozvíjanie spolupráce a investícií. Počas návštevy Kazachstanu to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Pripomenul, že oblasťou na spoluprácu s Kazachstanom je napríklad zalesňovanie. Šéf parlamentu doplnil, že v utorok má vystúpiť v hlavnom bloku na 4. samite predsedov parlamentov euro-ázijských krajín v Kazachstane.povedal Danko novinárom.doplnil.Danko pripomenul, že sa mu podarilo iniciovať príchod ďalších európskych lídrov na samit. To mu podľa neho dodáva pozíciu, z ktorej sa dá ťažiť v oblasti rozvíjania investícií, napríklad v zalesňovaní.skonštatoval.pripomenul šéf slovenského parlamentu s tým, že na samite zisťuje, že problémy, ktoré trápia napríklad Čínu, Indonéziu, Ruskú Federáciu či Kazachstan, sú rovnaké ako naše.doplnil.Danko tiež v pondelok absolvoval oficiálny obed s predsedom dolnej komory kazašského parlamentu (Mažilisu) Nurlanom Nigmatulinom, na ktorom sa predstavili miestni umelci so slovenskými piesňami.povedal Danko. Verí, že raz lídri týchto krajín prídu aj do Bratislavy.Okrem Nigmatulina sa Danko v pondelok stretol aj s predsedníčkou hornej komory kazašského parlamentu (Senátu) Darigou Nazarbajevovou a predsedom vlády Kazachstanu Askarom Maminom.Heslom utorkového stretnutia predsedov parlamentov euroázijských krajín jeÚčastníci na rokovaniach predstavia svoju víziu a tiež spôsoby, ako trvalo zabezpečiť udržateľný rozvoj euroázijského priestoru. Okrem NR SR bude mať na samite zastúpenie aj ďalších vyše 60 parlamentov, napríklad z Rakúska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Kórejskej republiky, Japonska či Ruska.