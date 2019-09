EK môže podrobne preskúmať ponuku Boeingu firme Embraer

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. septembra (TASR) - Protimonopolné úrady Európskej únie (EÚ) môžu začať rozsiahle vyšetrovanie ponuky Boeingu na prevzatie kontrolného podielu v divízii výroby komerčných lietadiel brazílskej spoločnosti Embraer za 4,75 miliardy USD (4,31 miliardy eur). Informovali o tom v pondelok zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.Podľa nich Európska komisia už preveruje túto dohodu a s revíziou by mala byť hotová do 4. októbra.V prípade, že sa rozhodne pre dôkladné vyšetrovanie v plnom rozsahu, mohlo by trvať až päť mesiacov, čo zvýši tlak na spoločnosť Boeing, aby ponúkla ústupky, ktoré by vyriešili obavy európskych úradov o hospodársku súťaž.