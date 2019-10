A. Danko: Stratifikáciu nemocníc si musí vyriešiť Smer-SD

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Stratifikácia znie hrdo, ale nie je to reforma nemocníc. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) musí v prvom rade presvedčiť Smer-SD. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.povedal Danko. Po štyroch rokoch volebného obdobia sa mu to zdá málo.poznamenal. Problémy zdravotníctva vidí napríklad v nesystematickom fungovaní zdravotných poisťovní. Sieť nemocníc nemôže byť tvorená súkromnými a štátnymi nemocnicami. Danko preferuje, aby základnú starostlivosť museli poskytovať štátne zariadenia.Danko tvrdí, že ministerka mala prísť s iným riešením.vysvetlil.Na otázku, či SNS podporí stratifikáciu, odpovedal, že ministerka musí v prvom rade presvedčiť predsedu strany, ktorá ju nominovala do funkcie.dodal s tým, že Kalavská je zodpovedná v prvom rade voči Smeru-SD.doplnil v tejto súvislosti s tým, že stratifikáciu si musí vyriešiť Smer-SD.