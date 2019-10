V Portugalsku sa konajú parlamentné voľby

Portugalský premiér Antonio Costa, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 6. októbra (TASR) - V Portugalsku sa v nedeľu začali parlamentné voľby, ktorých jasným favoritom je podľa posledných prieskumov vládnuca Socialistická strana (PS) premiéra Antónia Costu. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa v piatok zverejnených prieskumov by Socialistická strana, ktorá s podporou dvoch menších ľavicových strán v Portugalsku posledné štyri roky vládla, získala 36-39 percent hlasov. Jej najväčšiemu konkurentovi, Sociálnodemokratickej strane (PSD), by svoj hlas dalo len 25-30 percent voličov.Ak sa prieskumy nemýlia, PS by v 230-člennom parlamente získala viac kresiel ako v posledných voľbách, avšak opäť nie dosť na to, aby v ňom mala nadpolovičnú väčšinu. Aby Costa mohol zostaviť vládu, bude teda znovu potrebovať podporu aspoň jednej ľavicovej strany.Volebné miestnosti sa v Portugalsku otvorili o 08.00 h miestneho času (09.00 h SELČ) a zatvoria sa o 19.00 h miestneho času. Prvé výsledky budú známe ešte v nedeľu večer.