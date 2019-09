A. Danko: Termín voľby kandidátov na ÚS oznámim v piatok

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) oznámi presný termín voľby kandidátov na ústavných sudcov v piatok (20.9.), pravdepodobne však bude v stredu (25.9.) alebo štvrtok (26.9.) o 17.00 h. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii.priblížil Danko. Je tiež presvedčený, že tlak by nemal smerovať len do parlamentu, ale aj do prezidentskej kancelárie.Danko tiež potvrdil, že predseda Smeru-SD Robert Fico sa v stredu ospravedlnil z účasti na rokovaní parlamentu pre práceneschopnosť.dodal. Podľa neho však nejde o žiadnu. Danko tiež avizoval, že vo štvrtok (19.9.) alebo v piatok (20.9.) bude koaličná rada.