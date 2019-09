N. Farage: Británia a EÚ sa zrejme blížia k novej dohode o brexite

Nigel Farage, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 18. septembra (TASR) - Líder britskej Strany brexitu Nigel Farage v stredu vyhlásil, že Británia a Brusel sa zrejme blížia k uzavretiu novej "rozvodovej" dohody, ktorá podľa neho "uväzní" Londýn v Európskej únii. Informovala o tom agentúra AP.uviedol Farage, euroskeptický poslanec Európskeho parlamentu, s odkazom na hlavného vyjednávača EÚ pre brexit.Podľa Faragea sa zdá, že Spojené kráľovstvo a EÚ sa blížia k dosiahnutiu novej dohody, ktorú by mohli spečatiť na budúci mesiac, teda ešte pred 31. októbrom, plánovaným termínom brexitu.EÚ sa obáva, žedomnieva sa líder Strany brexitu.Tomu, že by sa obe strany blížili k dosiahnutiu brexitovej dohody zatiaľ nič nenasvedčuje. Dosluhujúci predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal v stredu europoslancom, že riziko neriadeného brexitu bez dohody, ktorý si EÚ neželá, zostáva stále "veľmi reálne".Upozornil, že na prípadnú dohodu zostáva už len veľmi málo času. Spoločne s Barnierom tiež vyzval britského premiéra, aby predložil konkrétne a realizovateľné riešenia problému takzvanej írskej poistky, ktorá zostáva hlavným sporným bodom.Podľa šéfa Európskej komisie Londýn doposiaľ nešpecifikoval opatrenia, ktorými by sa dala nahradiť írska poistka, hlavná prekážka brániaca dosiahnutiu dohody. Juncker v tomto smere očakáva od Johnsona "konkrétne, realizovateľné riešenia v písomnej podobe".Boris Johnson trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí odísť z EÚ v uvedenom termíne - 31. októbra -, a to či už s dohodou, alebo bez dohody.