A. Danko: Titul som dostal legálne, nech si nikto o mňa neutiera ústa

Bratislava 27. januára (TASR) – Pokiaľ by súd rozhodol, že titul JUDr. používa Andrej Danko nelegálne, šéf SNS a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR by to rešpektoval. Vyhlásil to Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.skonštatoval Danko. Schôdzu, na ktorej mu chcela opozícia opäť vysloviť nedôveru, však zvolá.Na margo svojej rigoróznej práce povedal, že literárnym spôsobom spracoval päť diel. Vyjadrenia opozície o tom, že mal pri nej odpisovať, považuje za primitivizmus a podsúvanie.povedal Danko.Pripustil, že keby mu bol niekto vtedy dal päť kníh a povedal mu, aby ich spracoval, tak to urobí.zdôraznil Danko.