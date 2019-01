V strane Smer-SD nie je žiaden konflikt, tvrdí P. Pellegrini

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. januára (TASR) - V strane Smer-SD nie je žiaden konflikt, jej ambíciou je vyhrať parlamentné voľby. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľnej relácii TA3 V politike. V prípade neúspechu súčasného predsedu Smeru-SD Roberta Fica v kandidatúre na post ústavného sudcu je jeho pozícia v strane pevná.zdôraznil. Ak by sa Fico nestal ústavným sudcom, ostane predsedom strany a Smer-SD pôjde do všetkých volieb. Na otázky okolo jeho ambícií viesť stranu v prípade odchodu súčasného lídra Pellegrini teraz odpovedať nechcel. Tvrdí, že ak taká situácia nastane, bude zvolaný snem strany a až potom bude hovoriť o tejto téme.Pellegrini sa vyjadril, že je spokojný s kombináciou pozícií vo vedení Smeru-SD. "povedal. Doplnil, že je dobré, ak sa predseda strany môže naplno venovať strane samotnej a príprave kampane. Na margo tejto pozície povedal, že to nie je vysnívaná práca.doplnil.