A. Danko: Verejné obstarávania a stavebný zákon potrebujú zmeny

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - Verejné obstarávania a stavebný zákon potrebujú zmeny. Myslí si to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v súvislosti s problémami pri rekonštrukcii vysokoškolských internátov v bratislavskej Mlynskej doline. Pomohlo by podľa neho napríklad zvýšenie limitov na možnosť priamych zadaní s užším ponukovým konaním.Danko zdôraznil, že štát peniaze na rekonštrukcie má, problém však vidí v zákone o verejnom obstarávaní a stavebnom zákone. Myslí si, že potrebujú zjednodušiť.skonštatoval s tým, že problém vidí v zákone.Zvýšiť chce podľa svojich slov napríklad limit pri priamych zadaniach s užším ponukovým konaním." povedal v rozhovore pre TASR s tým, že sa to nedá urobiť bez Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Dodal, že aj preto sa stretol s riaditeľom ÚVO a hovoril o tejto téme aj s rektorom Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.poznamenal.Danko pre TASR povedal, že pripravuje minimálne úpravy v zákone o verejnom obstarávaní. "" vysvetlil.