Šéfa polície by mohla vymenovať prezidentka Čaputová, Fedor hovorí aj o novom systéme fungovania

Skutočnosti o prepojeniach ľudí

Zásadné personálne obmeny

4.8.2019 (Webnoviny.sk) - V reforme polície sme len na začiatku cesty. Polícia potrebuje nielen nový systém fungovania, ale aj personálne zmeny. Myslí si to poslanec Národnej rady SR z poslaneckého klubu koaličnej strany Most-Híd Martin Fedor.„Už dlhšie sa vyplavujú na povrch nehorázne skutočnosti o prepojeniach ľudí, ktorým je zverený represívny aparát štátu, na organizovaný zločin. Ukazuje sa, ako je dôležitý systémový prístup k fungovaniu bezpečnostného aparátu štátu, aby na jednej strane mala napríklad polícia uvoľnené ruky, bez externých vplyvov. Musí však zároveň fungovať účinný systém kontroly, ktorý zabráni, aby sa ich kompetencie nemohli zneužívať a aby sa nemohol zločin nemohol infiltrovať do týchto zložiek,“ uviedol pre agentúru SITA s tým, že verí, že sa v blízkej budúcnosti nájde vôľa na to, aby šéfa polície menovala prezidentka SR, a aby inšpekcia bola oddelená od vedenia ministerstva vnútra.Fedor sa dlhodobo snaží presadzovať silnú nezávislosť policajného zboru, silnejšiu ako je to v súčasnosti.„Menovaním policajného prezidenta mimo štruktúr ministerstva vnútra a oddelenie inšpekcie by sa zabránilo, že policajti budú kontrolovať samých seba. V tomto volebnom období sa čiastočne zmenilo menovanie policajného prezidenta a postavenie šéfa inšpekcie. Je lepšie síce takýto polkrok ako nič, ale je to málo,“ dodal.Podľa neho vzťahy medzi organizovaným zločinom, políciou, prokuratúrou a súdmi, dosiahli takú nebezpečnú úroveň ohrozenia samotnej podstaty fungovania štátu, že len tieto inštitucionálne úpravy už stačiť nebudú. Tvrdí, že treba nájsť spôsob, ako v policajnom zbore urobiť zásadné personálne obmeny na všetkých úrovniach tak, aby v ňom nemali miesto nijakí nečestní policajti.Prezidentke SR Zuzane Čaputovej záleží na tom, aby polícia a prokuratúra mohli vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonom a nezávisle, teda bez akéhokoľvek vonkajšieho zasahovania a vplyvu. Jej stanovisko agentúre SITA zaslal hovorca prezidentky Martin Strižinec.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj ministerstvo vnútra. Zatiaľ nereagovalo.