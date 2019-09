A. Danko vyzval na zvolenie potrebného počtu kandidátov na sudcov ÚS

Predseda parlamentu Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 25. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vyzval poslancov, aby ukončili voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR zvolením potrebného počtu kandidátov. Povedal to na stredajšom brífingu v parlamente s tým, že podľa jeho informácií by mala prejsť v pléne verejná voľba a že urobí všetko pre to, aby bol ÚS konečne funkčný.povedal Danko. Po množstve neúspešných tajných volieb treba podľa neho ukázať to, kto ako hlasuje. Poukázal na to, že dohoda na voľbe v minulosti v koalícii zlyhala. Dodal, že bude navrhovať aj to, aby spolu s Mostom-Híd, ktorý rovnako preferuje verejnú voľbu, zverejnili niektoré prienikové mená. Chce, aby sa k nim pridala aj opozícia. Zdôraznil potrebu väčšiny hlasov aj v súvislosti s tým, že v pléne pre viaceré dôvody chýbajú poslanci.Danko zároveň informoval o tom, že o tejto téme bude ešte rokovať s koaličnými partnermi popoludní o 15.00 h na Koaličnej rade. Pripomenul, že v koalícii je dohoda na tom, že každý bude mať voľnú ruku pri hlasovaní o spôsobe voľby.Poslanci majú kandidátov na ústavných sudcov opäť voliť v stredu popoludní. Ide už o piatu voľbu, poslancom sa doteraz nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúkli prezidentke Zuzane Čaputovej. Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.