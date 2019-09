Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 25. septembra (TASR) - Žatvu vystriedal zber jesenných plodín, teda cukrovej repy, slnečnice, zemiakov a kukurice. Poľnohospodári avizujú, že aj pri úrodách jesenných plodín pociťujú výrazné regionálne rozdiely podľa toho, koľko zrážok v akej oblasti plodiny počas roka získali. Uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Regionálne rozdiely v úrodách podľa nej predpokladajú už od začiatku zberu napríklad pestovatelia kukurice. Dôvodom je objem zrážok, ktorý spadol v troch pre kukuricu rozhodujúcich mesiacoch - v júni, júli a auguste. Pre chýbajúcu vlahu očakávajú pestovatelia nižšiu úrodu ako vlani. Celoslovenský odhad je do 7 ton kukurice na zrno z jedného hektára, pričom minulý rok pozbierali v priemere 8,4 t/ hektár (ha). Lepšiu úrodu nad 7 ton z hektára dosiahnu pestovatelia na východe Slovenska.Podľa Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice (zväz je členom SPPK) prinesie na západe Slovenska kukurica pre pestovateľov menej ako 7 ton/ha. Úrodový potenciál tejto plodiny je pritom oveľa vyšší, okolo 12 až 13 ton. Plodina si však vyžaduje závlahovú vodu alebo pravidelné zrážky.Zdôraznila, že pestovatelia cukrovej repy očakávajú priemernú úrodu tejto plodiny na úrovni 64 t/ha pri priemernej cukornatosti 15,5 %. Do cukrovarníckej kampane sú zapojené oba cukrovary na Slovensku, ktoré sa nachádzajú v Seredi a Trenčianskej Teplej. V produkcii cukru zo slovenskej cukrovej repy sme sebestační na 120 %.Upozornila, že podľa informácií z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva pestujeme zemiaky na výmere okolo 7000 ha. Poľnohospodári, ktorí majú zemiakové polia pod závlahami, očakávajú dobrú úrodu. V tejto plodine sme sebestační na 50 %.Dodala, že aj pestovatelia slnečnice už zbierajú úrodu. V tomto roku jej plochy oproti minulému roku, keď bola slnečnica zbieraná na 69.000 ha, klesli pod 50.000 ha. Pestovatelia sú zvedaví, akú úrodu dajú neskôr vysiate slnečnice a aké bude do zberu počasie.