A. Danko: Žasnem, kde berú prezidentskí kandidáti peniaze na bilbordy

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian



Celú diskusiu s A. Dankom v TABLET.TV si môžete pozrieť TU

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Kľúčovým faktorom kampane do prezidentských volieb je nastavenie rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov vrátane pravidiel jej financovania. "povedal v diskusii na Tablet.TV predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.Niektorí z kandidátov na to podľa neho sotva mohli vo svojom občianskom živote zarobiť. Dodal, že to sa podľa neho netýka Roberta Mistríka, ktorý preukázal financovanie kampane z podobného portfólia, aké stojí za jedným z nezávislých médií.povedal Danko.povedal.Slovenská národná strana podľa neho príde s vlastným prezidentským kandidátom až na jeseň. Danko by stále uprednostnil na tejto pozícii ženu, potenciálne kandidátky sa však podľa neho obávajú negatívnej kampane.povedal Danko.Podobný názor vyslovil v Tablet.TV nedávno aj europoslanec mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK) Pál Csáky, ktorý sa kvôli očakávanej špinavej prezidentskej kampani rozhodol nekandidovať za svoju stranu na post hlavy štátu.Danko hovorí, že SNS môže ponechať svojim voličom voľnú ruku a neodporučiť im žiadneho prezidentského kandidáta, ako to urobila pri posledných voľbách, môže sa zhodnúť na mužskom kandidátovi alebo presvedčiť političku.zhrnul Danko.V diskusii Danko reagoval aj na vyjadrenie predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, ktorý v Tablet.TV uviedol, že ak sa preukáže vedomá účasť slovenských inštitúcií na únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka, jeho strana vystúpi z vládnej koalície. Ale ak sa vedomá účasť nepreukáže, bude požadovať ospravedlnenie od prezidenta Kisku, opozičných politikov aj novinárov, ktorí toto podozrenie šírili, hoci naň nemali dôkazy.reagoval Danko.povedal predseda SNS. Na vynášanie "ortieľov" a politických rozhodnutí je podľa neho príliš skoro. Dodal, že sa stretol s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom a ako predseda NR SR má do istej miery právo aj na informácie SIS a podľa neho si v tejto veci obe inštitúcie plnia svoje povinnosti.Na otázku, či dôveruje objektívnosti vyšetrovania, Danko reagoval, že, samozrejme, áno. "Veď už nebuďme, Slováci, stále takí, že si špiníme na Slovensko. Ťažko sa ten štát rodil. Ja som na Slovensko hrdý. Ak budeme spochybňovať svoje mechanizmy, sami seba, stále budeme negativistickí, tak ho nebudeme ďalej budovať. Slovensko je právny a demokratický štát," povedal predseda SNS.Dodal, že ak existujú problémy, napríklad pri vymožiteľnosti práva alebo pri práci niektorých inštitúcií, majú ich politici na koaličnej aj opozičnej úrovni riešiť, ale nie zneužívať len na vyvolávanie emócií.vyhlásil Danko.Na otázku, aká nálada je aktuálne v koalícii, Danko odpovedal, že pracovnápovedal.povedal v narážke vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.podčiarkol Danko.Dodal, že pre neho je prioritou presadzovať programové ciele SNS a na to potrebuje dohodu s koaličnými partnermi.povedal.dodal.SNS podľa neho tlačí aj na tému exekučnej amnestie, chce zjednodušiť výstavbu diaľnic a presadzuje osobitný odvod pre obchodné reťazce.zhrnul predseda SNS.