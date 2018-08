Nemecký chemický sektor investuje do výskumu rekordnú sumu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Frankfurt nad Mohanom 22. augusta (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický sektor zvyšuje v poslednom období investície do výskumu a vývoja, pričom sa očakáva, že v tomto roku dosiahnu historické maximum. Uviedol to tento týždeň nemecký Zväz chemického priemyslu (VCI).Minulý rok investoval tento sektor do výskumu a vývoja 10,8 miliardy eur. Podľa odhadov VCI, ktoré zverejnila agentúra DPA, tento rok by investície mali ešte mierne vzrásť a dosiahnuť 11 miliárd eur. Objem investícií v minulom roku znamenal oproti roku 2016 rast zhruba o tri percentá.Napriek očakávanému rastu na nový rekord nemecký chemický a farmaceutický sektor stále vyčleňuje na oblasť výskumu a vývoja výrazne menšie percento zo svojich tržieb než iné odvetvia, napríklad automobilový sektor či producenti elektroniky. Podiel z celkového objemu tržieb, ktorý v nemeckom chemickom a farmaceutickom sektore smeruje do výskumu a vývoja, predstavuje podľa VCI len 5,7 %.