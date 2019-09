A. Danko: Zníženie DPH na printové médiá štát dokáže v rozpočte zniesť

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. septembra (TASR) – Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na printové médiá by im malo pomôcť zlepšiť ich ekonomickú situáciu. Toto opatrenie by sa malo dotknúť rozpočtu asi 6 miliónmi eur. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko s tým, že štát to dokáže zniesť.Digitálne médiá v súčasnosti podľa nehotie printové, pričom zvádzajú nerovnoprávny boj. Cieľom návrhu zákona tak podľa jeho slov bolo pomôcť dorovnať podmienky printových a digitálnych médií.priblížil Danko.Návrh zákona, ktorým sa zníži DPH na noviny, časopisy a periodiká tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál, vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne, na 10 %, v utorok schválil parlament.Okrem toho plénum schválilo aj ďalší zákon z dielne SNS, ktorým sa rušia koncesionárske poplatky pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Poslanec SNS Karol Farkašovský poznamenal, že to bude znamenať výpadok 8 miliónov eur v rozpočte Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). "dodal s tým, že sa na tom dohodli aj v koalícii.