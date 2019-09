Bezpečnostné zložky likvidujú tábor migrantov v Grande-Synthe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. septembra (TASR) - Francúzske bezpečnostné zložky začali v utorok ráno v meste Grande-Synthe neďaleko prístavu Dunkerque v departemente Nord vypratávať telocvičňu a stanový tábor, v ktorých žilo asi 1000 migrantov. Polícia koná na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého takéto bývanie predstavuje bezpečnostné i zdravotné riziko.Telocvičňa od decembra 2018 slúžila ako ubytovňa pre migrantov, väčšinou irackých Kurdov.Kým v telocvični podľa údajov z augusta žilo približne 170 ľudí, vo vyše 500 stanoch postavených neskôr na pozemku okolo objektu sa zdržiavalo ďalších 800 osôb.Sudca správneho súdu dospel začiatkom septembra k záveru, že táto situácia je neúnosná z bezpečnostného i hygienického hľadiska.Ako dodala AFP, medzi obyvateľmi stanového tábora dochádzalo k potýčkam a spory mali aj s miestnymi obyvateľmi. Okrem toho polícia konštatovala aj "aktívnu prítomnosť" prevádzačov v tábore, ktorí niektorým migrantom za peniaze pomáhali dostať sa ilegálne do Británie.Proti likvidácii táboriska a vysťahovaniu migrantov sa však postavili organizácie, ktoré im pomáhali a kritizovali úrady za nedostatočnú pomoc. Úrady pritom na jar dali na pozemku vybudovať vodovodné prípojky, sprchy i toalety. Ich počet však aktivisti označili za nedostačujúci.Obyvateľov telocvične i táboriska rozviezli do ubytovní v regióne a môžu požiadať o azyl. Ako prvých vysťahovali slobodných mladých ľudí, rodiny s deťmi ich budú nasledovať neskôr.Severné Francúzsko je už dlho magnetom pre ľudí, ktorí sa chcú ilegálne dostať do Británie, pričom oblasť okolo Grande-Synthe tradične priťahuje irackých Kurdov.Francúzske úrady už viackrát nariadili bezpečnostným zložkám, aby zlikvidovali stanové tábory, ktoré si v tomto regióne migranti budujú bez povolenia. Precedensom bola likvidácia známeho tábora Džungľa pri prístavnom meste Calais z roku 2016, kde žilo aj okolo 10.000 ľudí.Ľudskoprávne organizácie však francúzske úrady za tento ich prístup kritizujú.K ich kritike sa vlani v decembri pridal aj ombudsman pre ľudské práva Jacques Toubon, ktorý obvinil úrady, že sa snažia dosiahnuť, aby sa migranti stali "neviditeľnými" - ich táboriská sa totiž likvidujú bez toho, aby im úrady ponúkli nejakú alternatívu.Agentúra AFP pripomenula, že francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zaviazal urýchliť postup vybavovania žiadostí o azyl pre ľudí, ktorí sa považujú za utečencov, a zrýchliť aj proces vyhostenia tzv. ekonomických migrantov.