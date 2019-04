A. Guľa je medzi kandidátmi na post hlavného trénera Sparty Praha

Na archívnej snímke tréner Adrián Guľa. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 29. apríla (TASR) - Kormidelník slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa je jedným z kandidátov na post hlavného trénera Sparty Praha. Informoval o tom portál efotbal.cz. Vedenie "rudých" minulý týždeň odvolalo Zdeňka Ščasného a vedením mužstva dočasne poverilo jeho dovtedajšieho asistenta Michala Horňáka.Guľu záujem Sparty príjemne prekvapil.povedal bývalý tréner Žiliny a Trenčína pre isport.blesk.cz.O Guľovom príchode na Letnú sa v kuloároch hovorilo už pred tromi rokmi. Návratu na klubovú scénu by sa slovenský kouč nebránil.dodal Guľa, ktorého považujú za vážneho kandidáta na post lodivoda Sparty aj pre jeho priateľský vzťah so šéftrénerom sparťanskej mládeže Jaroslavom Hřebíkom.