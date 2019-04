Video: Všetko bolo zlé, soptil Zidane po šokujúcej prehre Realu Madrid

MADRID 29. apríla - Dlhých 45 rokov, od sezóny 1973/1974, sa španielskemu mužstvu Real Madrid nestalo, že vo dvoch ročníkoch v rade neskončil v tamojšej Primera División na niektorej z dvoch najvyšších priečok.Po nedeľňajšej prehre na ihrisku zostupom ohrozeného Raya Vallecana (0:1) "biely balet" tri kolá pred koncom súťaže zaostáva za druhým Atléticom Madrid už o deväť bodov. A to má Real s mestským konkurentom lepšiu bilanciu zo vzájomných duelov (0:0 doma, 3:1 vonku, pozn.), čiže stále teoreticky živí šancu na konečné 2. miesto.

Vonku sa "pusinkám" nedarí



Zlý ročník na domácej ligovej scéne zapríčinili časté zaváhania s papierovo omnoho slabšími protivníkmi, najmä z druhej polovice tabuľky. Od návratu Zinedina Zidana na lavičku vyhrali Madridčania všetky domáce zápasy, ale mimo Štadióna Santiaga Bernabéua ani raz nezvíťazili.



"Zvyčajne sa mojich hráčov zastanem, ale nie dnes. Takto nemôžeme hrať. Nepredviedli sme vôbec nič. Tiež som za toto zodpovedný a rozčúlilo ma to, pretože sme nevyslali správny signál. Musíme sa ospravedlniť naším fanúšikom," poznamenal Zidane.

Niektorí hráči to majú nahnuté

Po jednom z najhorších výkonov pod jeho vedením ešte viac zosilneli hlasy, že niektorí hráči to majú poriadne nahnuté a po sezóne z tímu odídu.Real Madrid ostatný raz kúpil hráča do základnej zostavy ešte v roku 2014, keď po MS v Brazílii prišiel Kolumbijčan James Rodríguez a Nemec Toni Kroos. "Po minulé roky sme nerobili veľké prestupy, tento rok ich bude trochu viac," prezradil 46-ročný rodák z Marseille.Ako píšu španielske médiá, tým, že madridský klub v nedávnych rokoch nemíňal horibilné sumy za hráčov, má v tejto chvíli k dispozícii na transfery viac než 500 miliónov eur. Ďalšie zdroje môže získať z prípadného predaja niektorých hráčov."Všetko bolo zlé. Prístup aj hra. Nevyvinuli sme najvyššie možné úsilie. Nemám pre to žiadne vysvetlenie," doplnil nahnevaný Zidane k zlyhaniu na ihrisku Raya Vallecana.