A. Hrnko: Nechajme políciu a vyšetrovateľov robiť svoju prácu

Na snímke predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS), archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Na snímke poslanec parlamentu SR Milan Krajniak (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Orgány činné v trestnom konaní je potrebné nechať pracovať a veriť v to, že tých, ktorí vykonali, sprostredkovali alebo si dali objednať vraždu novinára Jána Kuciaka, sa slovenskej polícii podarí vypátrať, dá ich na lavicu obžalovaných a budú odsúdení podľa práva. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol podpredseda SNS Anton Hrnko.povedal predseda brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR.Hrnko zároveň vyzval, abyZároveň vyslovil, že verí, žeNa adresu Mariana K. poznamenal, žeNo tiež uviedol, že na druhej straneČlen brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak (Sme rodina) priznal, že predseda strany Sme rodina Boris Kollár pozná Alenu Zs. Zdôraznil, že Kollár finančne tejto žene pomohol pri výchove dcéry rovnako, ako pomohol stovkám iných na Slovensku. Krajniakovi sa nepáči, že takáto pomoc "slovenským deťom" je Kollárovi vyčítaná, ale keď nechcetak je obvinený z toho, žeuviedol.Na adresu šéfa svojej strany Krajniak tiež dodal, žeKollárove známosti Krajniak komentoval slovami, žedodal. Krajniak tiež uviedol, že je rád, že sa na Slovensku dejú veci, ktoré nie sú len kozmetickou úpravou.uviedol. Podľa jeho slov je 90 ľudí, dvaja prokurátori a ďalšie osoby, ktoré na prípade vraždy pracujú, znakom toho, že na Slovensku sa kauzy dajú vyšetriť.Na tému únosu Vietnamca Krajniak reagoval tak, že podľa jeho názoru ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) buď klamali, alebo klame ona. Ak jej niekto klamal, tak sa pýta, či títo ľudia ešte pracujú na polícii, alebo či šéfka rezortu vnútra vyvodí zodpovednosť nad tými, ktorí jej zrejme klamali. Hrnko pripomenul, že ak sa na Slovensku udialo zavlečenie, je dôležité počkať na výsledky vyšetrovania. Do prípadu nechce nijako zasahovať.Politici sa vyjadrili aj k téme volieb. Podľa Hrnka by bolo možno dobré, keby sa vytvorili dve silné politické strany, ktoré by združovali menšie strany a zabezpečovali tak stabilitu v štáte. Naopak, Milan Krajniak si myslí, že by to predstavovalo akýsi "extrém", preto bude jeho strana v nadchádzajúcich voľbách kandidovať samostatne.