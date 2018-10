Ako by to malo vyzerať u zubára v 21. storočí

Foto: Schill Dental Clinic Foto: Schill Dental Clinic

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (OTS) - Na tej druhej – príjemne a s pocitom, že sa o nás lekári dobre postarajú, a to bez traumatizujúceho zážitku. Zo samotného výkonu i financií. Sprievodcu po zariadení, ktoré takéto očakávania určite spĺňa, je, primár špičkovej stomatologickej kliniky Schill Dental Clinic Spomenul som si na jednu milú návštevu. Nedávno som sa stretol s redaktorom jedného týždenníka. Prišiel s ním aj fotograf a pustili sme sa do práce, priamo u nás, v ordinácii. Nastavil si objektív, zorganizoval ľudí .. Poprosil ma, aby som zubárske kreslo trošku otočil, aby bola fotografia pekne vyvážená. Ok. Kreslo som začal pohybom jedného prsta polohovať, prispôsobovať priestoru, na displeji zasvietila RTG snímka celého chrupu. Zrazu objektív zložil. Toto vyzerá ako v Star Treku, doteraz som takéto niečo videl iba vo filme. Jeho spontánna reakcia ma veľmi príjemne prekvapila, čo viac – jedno moderné zubárske kreslo podnietilo jeho záujem o ďalšie technológie, ktoré u nás používame a v mnohých ordináciách nie sú ani zďaleka bežné. Pokým sme sa vôbec začali rozprávať o našej firme, rozobrali sme ešte lupové okuliare, laser či prístroj, ktorý vyrobí korunku na počkanie. Predstava o nepríjemnom zubárovi sa mu do hodinky zmenila na príjemnú realitu Presne tak. Tento trojlístok bude kompletný s pobočkou v Košiciach. Pražská klinika, aj keď mladá, do najväčšej možnej miery čerpá zo skúseností už zabehnutých pracovísk, od technologického vybavenia až po manažment lekárov a pacientov. To, čo spoľahlivo funguje na Slovensku sme sa snažili preniesť do Prahy, samozrejme s rešpektovaním potrieb a požiadaviek tunajších ľudí, pacientov. V silnom konkurenčnom prostredí nestačí byť iba dobrým lekárom. Je nutné byť vynikajúcim odborníkom, ktorý sa neustále vzdeláva, je jedna ruka s modernými technológiami na strane jednej. Na tej druhej musí byť lekár aj dobrým psychológom a manažérom svojich povinností. Vtedy má šancu, že bude z ponúkanej kvality vyčnievať. A čo považujem za absolútne kľúčové? Základom dobrého vzťahu, a teda i pozitívneho výsledku ošetrenia je korektná komunikácia medzi pacientom a lekárom.Razím myšlienku, že čoho sa človek bojí, mal by sa toho chytiť. Pridám starú pravdu, že všetko je o ľuďoch, plus kde je vôľa, tam je cesta. A mohli by sme s klišé pokračovať ešte dlho. Ak stojí na druhom konci vŕtačky šikovný lekár s pochopením pre naozaj prirodzený strach z neznámeho, z bolesti, ochotný vysvetliť pacientovi čo a prečo ide robiť a využíva pri svojej práci moderné technológie a postupy, niet sa čoho obávať. O to viac, že práve špičkové prístroje rýchlo a presne problém v ústach identifikujú, rovnako dôkladne ho vedia odstrániť a to všetko za krátky čas a bez bolesti. Tu nájdete všetko pod jednou strechou. „Suchou nohou“ absolvujete všetky vstupné vyšetrenia, na RTG nemusíte chodiť o kataster ďalej, zlomený zub vyriešime na počkanie, čím ušetríte seba i okolie traumy z obrúsených zubov a týždňového čakania na nové korunky. U nás sú pacienti ošetrovaní high technológiami, ktorej sú synonymom bezbolestného ošetrovania. Prácu nám uľahčuje okrem iných aj 3D röntgen, CT tomograf (3D zobrazenie röntgenu celej hlavy vrátane zubov zo všetkých strán aj s ich koreňmi), nechýba ani spomínaný stomatologický mikroskop (úspešnosť ošetrenia bez optickej techniky je okolo 80%). A mohol by som ešte pokračovať ďalej.V moderných technológiách určite. Tie sa však za vás s pacientom neporozprávajú, necítia atmosféru v ordinácií a empatia okolo nich ani nešla. Toto vie iba človek. Stále je to o osobnosti lekára a o tom, aký vzťah si s pacientom vytvorí. Obavy z neznámeho, z bolesti či výsledku z ošetrenia sú úplne prirodzené. U nás ich eliminujeme 1. prístupom k pacientovi 2. používaním technológií, ktoré presne a rýchlo identifikujú problém a efektívne, v čo najkratšom ho čase riešia, 3. absolútne bezbolestne použitím anestézie – lokálnej i úplne, v prípade potreby. A na čo som hrdý – 5 ročnou zárukou na prácu a použité materiály.Všetko je o prístupe. Aj pri výbere zubára je podstatné vedieť rozlíšiť kvalitu výkonu, pridanú hodnotu v podobe servisu pre pacientov, vybrať si riešenie, ktoré je rokmi overené, riešenie so zárukou dobre urobenej práce. U nás dostane pacient päťročnú garanciu na všetky naše výkony a použité materiály. Stojí za ňou predovšetkým presná a rýchla diagnostika problému pomocou špičkových prístrojov, kvalitné materiály, ktoré používame pri plombách, korunkách alebo implantátoch a bez debaty vysoká odbornosť vykonania samotného zákroku. Bez obáv k tejto garancii dávam svoje meno. Podmienkou poskytnutia 5-ročnej záruky je , aby ste klinku navštívili dvakrát v roku a absolvovali preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu.