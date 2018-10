A. Hrnko nevylúčil kandidatúru A. Danka na prezidenta

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 7. októbra (TASR) – Podpredseda SNS Anton Hrnko nevylúčil, že by predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) mohol kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Priznal to v nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.uviedol Hrnko. Podotkol však, že žiaden orgán strany o možnej kandidatúre Andreja Danka nerokoval. Rovnako tiež povedal, že Danko ešte zatiaľ "dôrazne" nepovedal, že by chcel kandidovať.