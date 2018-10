Summit Trumpa a Kima by sa podľa Pompea mal uskutočniť čo najskôr

Severokórejský vodca Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 7. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v nedeľu stretol v Pchjongjangu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Zhodli sa na tom, že zamýšľaný druhý summit Kima s prezidentom USA Donaldom Trumpom by sa mal uskutočniťUviedla to prezidentská kancelária v Soule, podľa ktorej však budú ďalej pokračovať diskusie o termíne a mieste schôdzky. Historicky prvý summit Trump-Kim sa konal v júni v Singapure.Pompeo v nedeľu dopoludnia strávil s Kim Čong-unom zhruba tri a pol hodiny na rokovaniach a pracovnom obede. Predmetom rozhovorov, ktoré americký minister následne označil za "produktívne", bola aj otázka denuklearizácie Kórejského polostrova, informovala agentúra Jonhap.napísal Pompeo na Twitteri po nedeľňajšej schôdzke s Kimom.Podobne reagoval aj samotný Kim Čong-un, ktorý označil stretnutie s Pompeom za príjemné a jeho výsledky za sľubné.Šéf diplomacie USA následne odletel do Soulu, kde o výsledkoch pchjongjanskej schôdzky hovoril s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a ministerkou zahraničných vecí Kang Kjong-wha.Nedeľňajšia návšteva bola v poradí štvrtou cestou Pompea do KĽDR v priebehu posledných mesiacov.Trump a Kim sa v Singapure dohodli na všeobecných podmienkach denuklearizácie, proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť.