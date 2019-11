A. Hrnko: Výbor bude riešiť tím Kuciak, ak to navrhne M. Lučanský

Anton Hrnko (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 8. novembra (TASR) – Členovia brannobezpečnostného parlamentného výboru sa na najbližšom stretnutí vo štvrtok (14. 11.) budú zaoberať témou rozpustenia vyšetrovacieho tímulen v tom prípade, ak to navrhne policajný prezident Milan Lučanský, ktorý by mal byť na stretnutí prítomný. Pre TASR to uviedol predseda výboru Anton Hrnko (SNS).Nezaradený poslanec Ľubomír Galko totiž od Hrnka žiada, aby Lučanský a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) poslancom výboru vysvetlili dôvody rozpustenia vyšetrovacieho tímu vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Galko poukázal na to, že tento tím v samotnom vyšetrovaní oboch vrážd dosiahol, ale zároveň narazil aj na ďalšie dôkazy a indície o spáchaní ďalších závažných trestných činov.komentoval Galko.Hrnko však tvrdí, že Galko má, ako sa to ministerky opýtať.komentoval predseda výboru.uzavrel šéf brannobezpečnostného výboru.