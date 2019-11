Na Sídlisku III v Prešove bude opätovne zriadené röntgenové pracovisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: TASR

Prešov 8. novembra (TASR) – Obyvatelia Sídliska III v Prešove už nebudú musieť dochádzať na röntgenové (RTG) vyšetrenie do polikliniky na Levočskej ulici alebo do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana. Na Prostějovskej ulici vznikne nové rádiologické pracovisko. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.vysvetlil Tomek.Rokovania so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) sa podľa jeho slov podarilo dotiahnuť do úspešného konca, vďaka čomu v zdravotnom stredisku Centrum na Prostějovskej ulici už čoskoro vznikne nové rádiologické pracovisko.uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.Súhlas na prevádzku rádiologického pracoviska je podľa Tomeka platný od 1. novembra.doplnil Tomek.Röntgen na Sídlisku III by mal Prešovčanom začať slúžiť ešte tento rok.dodala riaditeľka prešovskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Alena Ľaľová.