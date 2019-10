A. Hrnko vysvetľuje ERC, prečo chce dať duchovným možnosť nemať zbraň

Na snímke predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS), archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 16. októbra (TASR) – Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) vysvetľuje Ekumenickej rade cirkví (ERC) v SR, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore SR. Tá vytvára zákonnú možnosť policajných, vojenských a väzenských duchovných spočívajúcu v nepridelení a nepoužívaní zbrane. Uvádza to v reakcii na list ERC o tom, že jej predstavitelia budú žiadať odklad prerokovania návrhu. Hrnko poznamenáva, že novelou sa vytvára zákonná možnosť, nie povinnosť, je však pripravený diskutovať.píše Hrnko.V tejto súvislosti môže podľa neho vzniknúť niekoľko situácií. V prvom prípade môže takáto autorita generálne rozhodnúť o vyslovení nesúhlasu s použitím zbrane pre duchovných. V druhom prípade môže na základe osobných pohnútok požiadať duchovný o individuálne neudelenie súhlasu. V treťom prípade sa členovia ERC môžu vzdať možnosti autonómneho rozhodnutia v prospech rozhodovania ERC, aby zachovali súčasný stav.poznamenáva Hrnko s tým, že pripravený s nimi v rámci legislatívneho procesu diskutovať. Zároveň podotýka, že návrh vytvára zákonnú možnosť, nie povinnosť.Z novely zákona o Policajnom zbore SR vyplýva, že policajní, vojenskí a väzenskí duchovní by mali mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť, iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak by to okolnosti vyžadovali, má byť duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana. Týka sa to osôb poverených duchovnou a pastoračnou službou v polícii, Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a armáde.Novelu predložili národniari parlamentu už minulý rok, poslanci ju napokon začiatkom roka 2019 v druhom čítaní nepodporili.