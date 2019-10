Juncker a Pellegrini slávnostne inaugurovali Európsky orgán práce

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. októbra (TASR) - Európsky orgán práce (ELA) sa stal realitou. A v rekordnom čase. Uviedol to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v stredu večer v Bruseli na úvod slávnostnej inaugurácie novej európskej agentúry. Logo agentúry ELA odhalil spolu so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).Juncker pripomenul, že keď pred dvoma rokmi navrhol zriadenie novej agentúry, tak to bolo aj preto, že v EÚ nastala citeľná potreba zaistiť spravodlivé, účinné a vymáhateľné pravidlá Únie v oblasti práce a naplniť hesloOcenil, že jedným zo základných prvkov politiky budúcej exekutívy EÚ bude sociálny pilier, a poprial agentúre so sídlom v Bratislave, ako aj správnej rade ELA, veľa úspechov.poznamenal Pellegrini pred Junckerom v závere svojho prejavu.Premiér v rozhovore pre médiá upozornil na dva zásadné momenty - že SR po prvý raz od svojho vstupu do Únie získala sídlo významnej agentúry a že Slovensko, ktoré vždy vo svojej politike hľadalo sociálny rozmer, bude hostiť orgán, ktorý sa bude zaoberať pracovným právom, pohybom pracovnej sily v EÚ. Vyjadril nádej, že do hlavného mesta SR príde veľa nových zamestnancov z Európy a z celého sveta.dodal premiér.Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič upozornil, že v minulých rokoch bolo veľa debát o dodržiavaní sociálnych štandardov v krajinách EÚ. Nedávno to bol aj prípad slovenských opatrovateliek v Rakúsku, ktoré zaviedlo nový zákon,v optike Bruselu.opísal situáciu.Šefčovič víta skutočnosť, že práve vEÚ bude pôsobiť agentúra, ktorá bude dozerať na to, aby sa vytvárali férové pracovné podmienky pre ľudí, kdekoľvek v Únii pracujú." pripomenul úsilie, ktoré získaniu sídla ELA predchádzalo.Na slávnostnom ceremoniáli na pôde Európskej komisie sa za slovenskú stranu zúčastnil aj minister práce SR Ján Richter (Smer-SD), prítomní boli tiež podpredseda EK Valdis Dombrovskis, eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová a jej nástupca vo funkcii Nicolas Schmit. Odhaleniu loga agentúry ELA asistovala aj správna rada agentúry, ktorá sa prvýkrát stretla v stredu a vo štvrtok ju v Bruseli čaká prvé pracovné zasadnutie.