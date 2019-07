A. Hryc: Kniha je moja spoveď a ňou som si s mnohými vyrovnal účty

Na archívnej snímke herec Andy Hryc. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 1. júla (TASR) – Nazretie do súkromného a rodinného života, dlhej hereckej kariéry a rôznych verejných aktivít ponúka Andrej Hryc v knihe Inventúra. Jej doplnené vydanie po šiestich rokoch vyšlo tiež vo vydavateľstve Slovart. Okrem osobnej životnej bilancie je v nej uvedené konanie množstva iných ľudí, o ktorých tiež píše otvorene.zdôvodnil pre TASR známy herec.Vraj manželka so sestrou ho od písania odhovárali, že si narobí nepriateľov a bude sa s nimi súdiť. On z toho nemal obavy, pretože kniha je úprimná, sú v nej jeho víťazstvá i prehry. Za všetkým si stojí a text potvrdzuje fotografiami, výstrižkami z tlače, úradnými rozhodnutiami a inými dokumentmi. Bol prekvapený, keď vlani na jeseň mu z uvedeného vydavateľstva pre veľký čitateľský záujem navrhli nové vydanie doplnené o ďalšie kapitoly.Kniha na 400 stranách je i pohľadom do socialistického aj súčasného obdobia spoločnosti. Spomína, že základná škola sa mu sprotivila, pretože bol veľmi živé dieťa a musel sedieť s rukami za chrbtom a ako ľavák písať pravou rukou. Nevedel pochopiť, prečo jeho otec nebol doma takmer sedem rokov a za čo bol odsúdený. Dokonca o tom bola výstava v Astorke. Preto malý Andrej ako syn zločinca bol v škole čierna ovca a jediný z triedy nesmel verejne skladať pioniersky sľub.Vysvetľuje, ako sa dostal do prominentnej strednej školy s výučbou angličtiny, čo kde v mladosti vystrájal, ktorí piati študenti herectva dobrodružne vo Viedni zachránili svojho pedagóga Ladislava Chudíka od emigrácie v roku 1968. Tiež, ako sa vyhol ponúkanému vstupu do komunistickej strany, prečo odmietol a ako nakoniec hral v osemdielnom televíznom filme Povstalecká epopeja na počesť 40. výročia SNP. Že má doma šabľukapitána z Povstania Jana Staneka je dojímavý príbeh.S radosťou spomína na divadelné pôsobenie v Košiciach, kde bol ubytovaný na dievčenskom internáte. Čitateľ sa veľa dozvie z filmového a divadelného zákulisia. Kto spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou, ako sa udeľovali tituly zaslúžilý a národný umelec, prečo ho vyhodili zo súboru bratislavskej Novej scény, kde sa neskôr stal riaditeľom. Čo je pre neho muzikálový Mount Everest i aké lobovanie si žiada nominovaný film na Oscara.Hrycovo Rádio Twist v 90. rokoch veľmi ovplyvnilo politické dianie nielen v prípade únosu syna prezidenta Michala Kováča, ale aj v boji o mediálny priestor v období vlády HZDS, ktoré on pomohol zakladať aj rýchlo z neho vystúpil. Autor hodnotí spoluprácu s Jozefom Majským a inými podnikateľmi, tiež osobné skúsenosti s mnohými politikmi i prezidentmi SR.Uvádza svoj každodenný život, prečo chodil nakupovať do diplomatickej predajne, ako sa stal Seychelským konzulom, aj že druhý raz "ušiel z hrobárovej lopaty."