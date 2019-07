Na zámku Schloss Hof sa deti môžu prezliecť do barokových kostýmov

Schloss Hof na archívnej snímke. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júla (TASR) – Slovenský štátny sviatok si pripomenú v piatok 5. júla v areáli prihraničného rakúskeho zámku Schloss Hof špeciálnym programom. Tamojší organizátori pripravili Slovenský deň pre dospelých aj malých návštevníkov.láka sprievodkyňa Annamária Dudášová.Podľa nej atmosféru života na zámku obohacuje fascinujúca moderná výstava Hra s jedlom, ktorá prináša zaujímavý pohľad na logistické procesy, rolu spotrebiteľa či kultúru stolovania a približuje históriu, súčasnosť i budúcnosť obchodu. Jej moderné poňatie, originálne exponáty a interaktívne prvky zaujmú návštevníkov všetkých vekových kategórií. Prehliadka v slovenskom jazyku bude o 11.30 a 13.30 h.So slovenským lektorom možno absolvovať aj prehliadku honosným apartmánom princa Eugena Savojského a majestátnymi komnatami Márie Terézie, ktoré poskytujú jedinečný pohľad do života tejto výnimočnej panovníčky. Architektonicky hodnotná je veľkolepá slávnostná sála a baroková zámocká kaplnka s bohatou freskovou výzdobou, v ktorej sa vydávala najobľúbenejšia dcéra Márie Terézie a i v súčasnosti tam bývajú svadby.V autentických remeselníckych dielňach na statku možno vidieť ukážky práce umeleckých remeselníkov. Vo výbehoch zasa množstvo aj raritných zvierat.Deti sa môžu o 15.00 h vydať so slovenským lektorom na cestu do minulosti. Zažijú ju po prezlečení do barokových kostýmov pútavým priblížením zámockého zábavného života v 18. storočí. V detskom a rodinnom svete Bäckenhof sú pre malých pripravené tvorivé aktivity, v rámci ktorých môžu naplno uplatniť kreativitu a zručnosti. Nebude chýbať ani obľúbená jazda na poníkoch a hravé aktivity.