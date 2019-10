A. Kalavská a P. Pellegrini si prezreli výstavbu nových oddelení NÚSCH

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) si vo štvrtok prezreli výstavbu nových oddelení v Národnom ústave srdcových a cievnych ochorení (NÚSCH). Zároveň do prevádzky uviedli nový angiografický prístoj pre intervenčnú kardiológiu na katetrizačnom pracovisku. Nové prístrojové vybavenie stálo ústav takmer milión eur.povedal predseda vlády. Podotkol, že v NÚSCH pribudlo aj 158 nových postelí.Premiér si s ministerkou prezreli výstavbu nových priestorov. V ústave by čoskoro mal pribudnúť nový pavilón Detského kardiocentra. Stáť by malo 20 miliónov eur bez DPH. Rovnako by malo pribudnúť aj Diagnostické centrum, v ktorom by nemal chýbať heliport či moderné priestory pre výučbu medikov. Súčasťou bude aj Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca.Ministerka vysvetlila, že nový prístroj umožní zobrazenie srdcových štruktúr nielen pomocou RTG žiarenia, ale aj prostredníctvom ultrazvukového a optického zobrazenia. Prínosom je nízka radiačná záťaž.skonštatovala.Ústav financoval nákup prístrojov z vlastných zdrojov. Táto investícia prináša výrazné zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami v rámci celého Slovenska.dodal generálny riaditeľ NÚSCH Mongi Msolly.