Značky Somat a Pur pomôžu deťom trpiacim podvýživou

10.10.2019 (Webnoviny.sk) -Henkel je prvou nemeckou spoločnosťou so spotrebným tovarom, ktorá spolupracuje s UNICEF v rámci medzinárodnej kampane zameranej na skupiny ohrozené podvýživou. Značky z divízie čistiacich prostriedkov Somat a Pur sa spojili s organizáciou s cieľom pomôcť zlepšiť stravovanie detí po celom svete a prispievať k ich celkovému rozvoju. Partnerstvo je súčasťou iniciatívy značiek #enjoytogether. Ide vôbec o prvú globálnu komunikačnú platformu oboch značiek."Iniciatíva #enjoytogether v sebe nesie globálny odkaz, že nič nespája ľudí viac ako dobré jedlo. Je však dôležité zdôrazniť, že kvalitné potraviny nie sú rovnako dostupné pre každého a netreba zabúdať na tento smutný fakt. Prostredníctvom partnerstva s UNICEF chceme preto prispieť k riešeniu problému a znižovať počet detí, ktoré bojujú s podvýživou," uviedla Nuría Ribe, riaditeľka marketingu spoločnosti Henkel pre divíziu pracích a čistiacich prostriedkov. "Počas roka v spolupráci s UNICEF získame takmer 30 miliónov príspevkov, ktoré dokážu zlepšiť stravovanie detí a pomôžu skupinám ľudí ohrozeným podvýživou," dodala."Aj napriek neustálemu napredovaniu, podvýživa a hlad sú obrovskou prekážkou k zdravému vývoju mnohých detí na svete. Nevyhnutne potrebujú pomoc. My v UNICEF-e si nesmierne vážime, že sme získali takého silného partnera, akým je spoločnosť Henkel. Spoločne chceme pokračovať v plnení výziev, ktoré stoja pred nami. V mene všetkých detí by sme sa im chceli úprimne poďakovať za prejavenú podporu," uviedol Christian Schneider, výkonný riaditeľ UNICEF Nemecko.Značky Somat a Pur budú pravidelne podporovať projekt UNICEF v starostlivosti o deti trpiace podvýživou. Plánované aktivity zahŕňajú vzdelávanie matiek aj opatrovateliek v zdravotníckych zariadeniach, práca s potravinami , ich obohacovanie o vitamíny a minerály, podporu dojčenia a doplnkovej výživy a zároveň budú rozvíjať liečbu detí trpiacich akútnou podvýživou.Spolupráca medzi spoločnosťou Henkel a UNICEF sa oficiálne začala v roku 2019, a to predajom špeciálnych edícií produktov Somat a Pur v desiatich krajinách: v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Turecku, Poľsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku.Do podpory projektu sa môže zapojiť každý spotrebiteľ kúpou produktov, na základe princípu 1 produkt = 1 príspevok k zdravému stravovaniu. Prvé krajiny, ktoré kampaň spustili, boli Turecko a Taliansko.Inzercia