A. Kalavská odmieta obvinenia SaS z obhajovania zisku farmafiriem

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) odmieta obvinenia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) z obhajovania zisku farmaceutických spoločností. Šéfka rezortu tvrdenia liberálov považuje "za hrubé osočovanie a snahu o dezinformovanie verejnosti". Uvádza to v stanovisku, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že "berie pri akomkoľvek rozhodovaní do úvahy tak medicínsky, ako aj ekonomický rozmer".Ministerstvo zdôraznilo, že revíziu úhrad v rozsahu, ako nebola podpísaná sedem rokov, sa rozhodla Kalavská nepodpísať práve z dôvodu, že nechce, aby sa zvyšovali doplatky pre pacientov v lekárňach. MZ tiež pripomenulo, že z 300 výrobcov len dvaja znížili cenovú ponuku o dva centy. Zdôraznilo, že farmaceutické spoločnosti môžu cenové návrhy predkladať priebežne, bez akejkoľvek výzvy, preto stretnutie s výzvou zo strany rezortu považuje za "ústretový krok".Rezort tiež poukázal na to, že bol ochotný komunikovať s materskými centrálami farmaceutických firiem. Zástupcovia farmapriemyslu na Slovensku však podľa MZ SR odmietli poskytnúť ministerstvu kontakty. Ignorovanie návrhu o predložení nových cenových ponúk považuje rezort zo strany farmaceutických spoločností "za absolútne ignorovanie pacienta a zameranie sa len na generovanie zisku a svoje zárobky".Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že chce hľadať a realizovať ďalšie opatrenia, aby zvýšilo efektivitu pri využívaní verejných zdrojov na lieky. Zdôraznilo, že efektívne využívanie zdrojov sa však v žiadnom prípade nedotkne pacienta. Ušetrené zdroje budú investované do ďalších oblastí v zdravotníctve, kde ich pacienti najviac potrebujú. Napríklad do zlepšenia podmienok v nemocniciach, ambulanciách či na inovatívnu liečbu. Cieľom efektívneho nakladania s financiami je podľa MZ SR to, aby sa v rezorte zdravotníctva "na úkor pacienta nedosahovali neprimerané zisky".Ministerstvo tiež dodalo, že posledná revízia, ktorú ministerka Kalavská podpísala, bude platná od 1. januára 2019.vysvetlilo MZ SR v stanovisku.Opozičná strana SaS vyzvala v pondelok ministerku zdravotníctva Kalavskú, aby odstúpila. Zároveň na ňu podáva trestné oznámenie za marenie úlohy verejného činiteľa. Liberáli tvrdia, že Kalavská berie pacientom ročne od 64 do 72 miliónov eur, ktoré smerujú k farmafirmám. A to tým, že odmietla podpísať revíziu úhrad liekov. Ak Kalavská neodstúpi, SaS je ochotná začať zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu na jej odvolanie.