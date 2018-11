Administratívna budova polyfunkčného súboru New Stein zmenila majiteľa

Archívna snímka - vodná veža so zbrojovňou v spustnutom areáli bývalého bratislavského pivovaru Stein. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) – Spoločnosť MiddleCap Real Estate predala administratívnu budovu polyfunkčného súboru New Stein v Bratislave. Novým vlastníkom je Prvý realitný fond spoločnosti IAD Investments. So zmenou majiteľa dochádza aj k zmene názvu budovy na Steinerka Business Center.Projekt v areáli bývalého pivovaru Stein má viac ako 12.000 štvorcových metrov (m2) administratívno-obchodných priestorov. Budova sa nachádza na križovatke ulíc Krížna a Legionárska. MiddleCap Real Estate, ktorej vlastníkom je Miroslav Výboh, ju kolaudoval koncom minulého roka. Prví nájomcovia sa do nových administratívnych priestorov sťahovali v marci 2018.Nový vlastník plánuje nadviazať na históriu Krížnej ulice aj názvom Steinerka Business Center.skonštatoval Vladimír Bencz, predseda predstavenstva spoločnosti IAD Investments.Projekt a následne aj ďalší vývoj objektu realizovala MiddleCap Real Estate prostredníctvom dcérskej spoločnosti AMW Development. Pozemky firma kúpila koncom roka 2015 od YIT Reding s cieľom výstavby administratívno-obchodných priestorov.