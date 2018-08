A. Kiska a P. Pellegrini poslali do Talianska sústrastné telegramy

áchranári prehľadávajú trosky zrúteného diaľničného mosta Morando v Janove 14. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. augusta (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poslali do Talianska pre utorkový (14.8.) pád mosta pri Janove sústrastné telegramy. TASR o tom informovali tlačové oddelenia oboch ústavných činiteľov.Kiska poslal sústrastný telegram v utorok prezidentovi Talianska Sergiovi Mattarellovi. Napísal v ňom, že s hlbokým zármutkom prijal správu o tragickom nešťastí pri meste Janov, pri ktorom prišli o život desiatky ľudí a mnohí ďalší utrpeli zranenia.napísal slovenský prezident.Predseda vlády SR Pellegrini zaslal sústrastný telegram svojmu talianskemu kolegovi predsedovi vlády, ktorým je Giuseppe Conte.napísal v liste slovenský premiér.Najmenej 35 mŕtvych si vyžiadalo podľa aktuálnych údajov zrútenie diaľničného mosta, ku ktorému došlo v utorok krátko pred poludním v Janove na severozápade Talianska. Ďalších 15 osôb bolo prevezených so zraneniami do nemocnice, pričom 12 z nich bolo v kritickom stave. Pri zrútení časti Morandiho mosta nad údolím rieky Polcevera v Janove spadlo z výšky niekoľkých desiatok metrov aj 30-35 osobných a viacero nákladných áut. Trosky a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu. V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka.