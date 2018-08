Zverejnili meno muža podozrivého z útoku autom v Londýne

Forenzní experti pracujú na mieste, kde vodič s autom narazil do bezpečnostných zábran pred budovou britského parlamentu v Londýne 14. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. augusta (TASR) - Muža zadržaného v utorok v Londýne po tom, čo pri budove britského parlamentu narazil autom do skupiny cyklistov a chodcov, identifikovali ako 29-ročného britského občana sudánskeho pôvodu Saliha Khatera. Spravodajská stanica BBC to uviedla v stredu s odvolaním sa na vládne zdroje.Incident sa odohral počas utorňajšej rannej špičky a utrpeli pri ňom zranenia tri osoby. Vodiča auta typu Ford Fiesta, ktoré po kolízii s ľuďmi na ulici pokračovalo v jazde a zastavil ho až náraz do bezpečnostnej zábrany okolo parlamentného areálu, vzali do väzby pre podozrenie z terorizmu. Podľa BBC ho v súčasnosti vypočúvajú v južnej časti Londýna.Polícia v rámci vyšetrovania tejto udalosti, označovanej za možný teroristický útok, prehľadala tri nehnuteľnosti v mestách Birmingham a Nottingham. Podľa predošlých správ prišiel podozrivý do Londýna niekoľko hodín pred incidentom práve z Birminghamu.Nepredpokladá sa, že by išlo o osobu, o ktorú by sa v minulosti bola zaujímala tajná služba alebo protiteroristická polícia. Podozrivý však bol zrejme známy pre "lokálnu políciu", uviedla BBC.Londýnska metropolitná polícia ešte v utorok uviedla, že zadržaný muž s vyšetrovateľmi nespolupracoval.V Británii zostáva v platnosti druhý najvyšší stupeň ohrozenia teroristickými útokmi.