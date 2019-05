A. Kiska: Mrzí ma len potvrdenie nárastu sily extrémistov

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Už vo štvrtých voľbách po sebe (do vyšších územných celkov, komunálne, prezidentské a teraz eurovoľby) sa ukazuje, že ľudia si želajú zmenu. Prezident SR Andrej Kiska reagoval na neoficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) na sociálnej sieti. Zároveň doplnil, že ho mrzí len potvrdenie nárastu sily extrémistov.Kiska zablahoželal víťaznej koalícii Progresívne Slovensko – Spolu.poznamenal prezident.Zároveň zagratuloval aj ostatným stranám, ktorým sa podarilo získať mandáty.uviedol Kiska.poznamenal prezident. Eurovoľby podľa neho ukázali nielen, že to ide, ale že ľudia si to veľmi želajú.Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.