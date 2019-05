M. Šefčovič: Chcel by som ďalej pôsobiť ako podpredseda v EK

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 26. mája (TASR) - Súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič by chcel naďalej pôsobiť v štruktúrach novej EK. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii televízie TA3 V politike pri komentovaní predbežných výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP)." priblížil súčasný podpredseda EK.Konštatoval, že on osobne je azda najdlhšie slúžiacim eurokomisárom.poznamenal.Podľa Šefčoviča sa pri personálnej tvorbe novej EK bude hľadať nielen geografický balans, geografická rovnováha medzi východnými a západnými krajinami EÚ, ale hľadá sa aj adekvátny pomer mužov a žien.povedal.dodal Šefčovič.