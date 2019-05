A. Kiska: Musíme sa spájať a zabojovať o hlas každého voliča

Na archívnej snímke slovenský prezident Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) – Potrebujeme sa spájať, spolupracovať a musíme zabojovať o hlas každého voliča. Vyhlásil to dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska. Reagoval tak na pondelňajšiu výzvu mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) a Spolu-OD, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. Kiska, ktorý zakladá vlastnú politickú stranu, však tvrdí, že spojiť by sa nemali len tri politické subjekty.Všetci tí, ktorí sú presvedčení o potrebe zmeniť vládu a prevziať moc, sa podľa Kisku musia spojiť.tvrdí. Lídri strán uvažujúci o spoločnej koalícii by si podľa Kisku nemali posielať, ale musia začať spolupracovať.podotkol Kiska. Akou formou majú strany medzi sebou spolupracovať, je podľa jeho slov téma na ďalšiu diskusiu.Predseda PS Michal Truban a líder Spolu-OD Miroslav Beblavý v pondelok vyzvali Kisku, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami.povedal Beblavý. Ani pred budúcoročnými voľbami do Národnej rady SR podľa jeho slov netreba riskovať, aby sa proeurópske a prodemokratické hlasyodkázali Kiskovi zástupcovia mimoparlamentného hnutia a strany.