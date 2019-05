OĽaNO: Víťazi volieb lepšie motivovali svojich voličov

Na archívnej snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 27. mája (TASR) - Víťazstvo mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD v eurovoľbách podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča ešte nemusí znamenať zmenu. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii k výsledkom volieb do Európskeho parlamentu.uviedol.Líder OĽaNO uznal, že strany mali v niektorých veciach lepšiu kampaň, je však podľa neho bežné, že nové strany vzbudia väčší záujem voličov. Zdôraznil tiež, že vznikajúca strana Andreja Kisku, ktorú PS a Spolu vyzvali na spoluprácu, by mala osloviť najmä súčasných nevoličov. Nepovedal, či by malo s týmito stranami záujem spolupracovať aj hnutie OĽaNO.Matovič v tejto súvislosti upozornil na to, že sčítané percentá strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a ĽSNS sa príliš nelíšia od súčtu percent týchto strán v predchádzajúcich eurovoľbách. "Skupina ľudí, ktorá volí tieto strany, ktoré by nemali byť súčasťou alternatívy po budúcich voľbách, je taká istá. Je to len preskupenie v rámci nich, súboj nie je vyhratý," konštatoval Matovič.Zároveň vyzdvihol, že sa do europarlamentu dostal Róm Peter Pollák. Podľa Matoviča je to silný signál smerom do EÚ, ale aj smerom k Slovákom, ktorí "trpia len preto, lebo si dovolili narodiť sa ako Rómovia". Pollák zdôraznil, že chce v EP zastupovať nielen záujmy Rómov, ale celého Slovenska. Svoj úspech zároveň považuje za jasný odkaz, že Slovensko nie je rasistickou a fašistickou krajinou. Venovať sa chce najmä znižovaniu regionálnych rozdielov a prevencii šírenia strachu.