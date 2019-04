A.Kiska podpísal novelu, upravuje fiktívny dôchodok pre starodôchodcov

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Starodôchodcom sa bude namiesto vyrovnávacieho príplatku vypočítavať tzv. fiktívny dôchodok. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličného Mosta-Híd Irén Sárközy a Petra Antala, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Parlament definitívne novelu schválil 27. marca aj s pozmeňujúcimi návrhmi z výborov. Začne platiť od 1. januára 2020.Pôvodne poslanci navrhovali upraviť podmienky nároku vyrovnávacieho príplatku a to tak, že sa mal znížiť potrebný počet rokov československých období dôchodkového poistenia z najmenej 25 na 15 rokov. Vypustenie vyrovnávacieho príplatku zo zákona však bolo podľa slov Sárközy dohodnuté v spolupráci s ministerstvom práce. Rezort mal totiž k ich novele výhrady, ktoré odobrila aj vláda.Po novom sa má určovať suma starobného dôchodku poistencov, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré im bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa právnych predpisov Českej republiky a po rozdelení ČSFR získali najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.vysvetlila Sárközy.Namiesto vyrovnávacieho príplatku sa bude vypočítať tzv. fiktívny dôchodok. Presný postup jeho výpočtu bude daný novelou.priblížila poslankyňa.Starodôchodcovia, ktorým vznikne nárok na vyrovnávací príplatok ešte pred tým, ako začne od roku 2020 platiť prijatá novela, budú posudzovaní podľa doteraz platnej legislatívy. Ak však budú chcieť, môžu Sociálnu poisťovňu (SP) požiadať o určenie dôchodku podľa novej úpravy.uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu k novele.Prijatie novely by sa malo dotknúť 2130 ľudí v roku 2020, okolo 2280 osôb v roku 2021 a približne 2450 osôb v roku 2022.vyčíslila Sárközy.