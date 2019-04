Premiér P. Pellegrini odcestoval na samit krajín SVE 16 a Číny

Na archívnej snímke P. Pellegrini. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 11. apríla (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok odcestoval na pracovnú cestu do chorvátskeho Dubrovníka, kde sa zúčastní na dvojdňovom samite 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny.Program slovenského predsedu vlády v Dubrovníku by sa mal začať vo štvrtok bilaterálnym stretnutím s čínskym predsedom vlády Li Kche-čchiangom.Hlavnou témou samitu je podpora ekonomickej spolupráce, informoval Úrad vlády SR. Slovensko sa dlhodobo usiluje o rozšírenie obchodnej výmeny s Čínou. Premiér Pellegrini koncom marca po samite Európskej rady v Bruseli skonštatoval, že vzťahy Európy s Čínou by mali byť vyvážené, no slovenskí podnikatelia nemajú rovnaké šance prístupu na čínsky trh, ako čínske firmy na trh EÚ.Samit SVE 16 a Číny je už ôsmy v poradí. Premiéri krajín strednej a východnej Európy s čínskym predsedom vlády vlani rokovali v bulharskej Sofii. Členmi SVE 16 sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko.V Dubrovníku sa uskutoční aj stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky spolu s Bulharskom, Chorvátskom, Gréckom a Rumunskom.