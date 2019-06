A. KISKA: POTREBUJEME SILNEJŠIU A ZJEDNOTENÚ EURÓPU

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Občania EÚ potrebujú silnú a zjednotenú Európu, ktorá sa vie presadiť v svetovej politike. Na bratislavskej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2019 to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska. Zdôraznil tiež potrebu väčšej integrácie a investícií do bezpečnosti a do spoločnej technológie, napríklad európskeho čipu.