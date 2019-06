Ledecký vstupuje do novej Kiskovej strany, venovať sa chce najmä rómskym témam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) - Súčasťou vznikajúcej strany ešte úradujúceho prezidenta SR Andreja Kisku bude aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký. Oznámil to Ledecký na sociálnej sieti. Venovať sa chce najmä rómskym témam.„Kým sa nám v Spišskom Hrhove žije dobre, východ Slovenska sa vyľudňuje. S ním aj ďalšie regióny. Pred rómskou témou dávajú politici hlavu do piesku, kým rómska populácia rastie a nenachádza cestu von z osád a chudoby. Pomoc regiónom riešia od stola ľudia v Bratislave a nemajú šajnu, čo naše regióny skutočne sužuje. Nevidia príbehy rodín, kde obaja rodičia opatrujú seniorov v Rakúsku, lebo závod, kde celý život pracovali, zavreli. Nevidia ani poľnohospodárov. Nevidia, lebo sú ďaleko od života v malých mestách a dedinách, ktoré paradoxne tvoria najväčšiu časť Slovenska,“ napísal Ledecký.Podľa Ledeckého Rómovia v Spišskom Hrhove „pracujú, zveľaďujú obec, bývajú v murovaných domoch, rómske deti chodia do školy, kým inde žijú v chatrčiach a točia sa v začarovanom kruhu úžery a vylúčenia." Kiska začiatkom apríla oznámil, že zakladá. Vtedy povedal, že ďalšie informácie zverejní až po skončení mandátu prezidenta 17. júna.