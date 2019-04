A. Kiska: V mojej strane budú úžasní mladí ľudia i skúsení politici

Na snímke prezident SR Andrej Kiska poskytuje rozhovor médiám po skončení volebného aktu počas 1. kola prezidentských volieb pred volebnou miestnosťou v Poprade 16. marca 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. apríla (TASR) – Členmi novej strany súčasného prezidenta Andreja Kisku budú "úžasní mladí ľudia i skúsení politici". Povedal to v diskusnej relácii TA3 V politike. Konkrétne mená prezradí 17. júna, po tom, čo vyprší jeho súčasný prezidentský mandát.Potvrdil, že v prípade jeho politického subjektu pôjde o centristickú stranu. "uviedol. To, že vytvára novú stranu, vysvetlil tým, že by to mala byť odpoveď ľuďom, ktorí mu veria a nevedia si v súčasnosti v spektre politických strán vybrať. Uistil zároveň, že sa bude snažiť o spájanie síl, ktoré dosiahne zmenu a štýl vládnutia.zdôraznil. Myslí si, že súčasná demokratická opozícia bude vo voľbách bojovať proti zoskupeniu "nedobrých strán", naznačil pritom spoluprácu Smeru-SD, ĽSNS i strany Štefana Harabina.dodal v tejto súvislosti.Kiska odmietol, že načasovanie ohlásenia vzniku politickej strany je snahou "zviesť sa" na volebnom úspechu novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej. Svoj postup vysvetlil krátkym časom na prípravu a kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.Potvrdil, že chce vytvoriť širokú stranu s regionálnymi štruktúrami, predpokladá, že ustanovujúci snem by mohol byť v septembri.oznámil. Netají, že v prípade úspechu bude ašpirovať i na miesto premiéra.upozornil.Stranu chce financovať najskôr zo svojich peňazí, verí, že sa k nemu postupne pridajú ďalší, ktorí subjekt finančne podporia. Na otázku ako vníma fakt, že do kampaní sa čoraz viac zapájajú masívnymi príspevkami pre kandidátov bohatí ľudia, odpovedal, že v tom problém nevidí.zdôraznil. Za podstatné považuje, aby finančný príspevok darca nepodmieňoval protihodnotou v budúcnosti.skonštatoval Kiska.