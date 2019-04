P. Kažimír: L. Kamenickému prajem veľa chute, rozvahu aj pokoj v duši

Na snímke bývalý minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. apríla (TASR) – Bývalý minister financií Peter Kažimír svojho pravdepodobného nástupcu vo funkcii Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD) pozná roky a považuje ho za praktického človeka. V prípade jeho vymenovania za ministra mu praje veľa chute, rozvahu, odvahu a pokoj v duši. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.S Kamenickým už podľa vlastných slov mal možnosť hovoriť.skonštatoval Kažimír s tým, že z tohto pohľadu to nový minister nebude mať zložité.Kažimír má od 1. júna nastúpiť do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Z hľadiska budúcich vzťahov medzi centrálnou bankou a rezortom financií je podľa neho dôležité komunikovať a hovoriť si pravdu.pripustil v nedeľnej relácii, pričom na rozdiel od niektorých iných krajín medzi ministerstvom financií a centrálnou bankou podľa jeho slov nie sú na Slovensku nepriateľské vzťahy. Podľa neho je to len pohľad na veci z iného brehu rieky.Sedem rokov, ktoré strávil Kažimír na rezorte financií považuje za šťastné roky. napriek tomu, že to bolo "ako na hojdačke". Zároveň zdôraznil, že taký počet rokov vo funkcii ministra financií je podľa neho na Európu veľa. Ministri financií sa totiž z jeho pohľadu v Európe striedajú pomerne často.