A. Kiska vetoval novelu Civilného mimosporového poriadku

Na archívnej snímke Andrej Kiska.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Prezident SR v stredu (17. 4.) vrátil Národnej rade SR novelu Civilného mimosporového poriadku. TASR o tom vo štvrtok informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.Súčasťou Civilného mimosporového poriadku mala byť od júna aj možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Právna norma pochádza z dielne nezaradených poslancov Martiny Šimkovičovej a Petra Marčeka.Cieľom novely je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.uviedli autori právnej normy.Podľa nich, ak by parlament nepovolil takúto žalobu na obnovu konania v návratových konaniach, postupoval by asymetricky, v priamom rozpore so spravodlivým súdnym konaním a vážne by zasiahol do práv účastníkov konania, a najmä do práv maloletého dieťaťa.dodali.