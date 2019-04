V budovaní inteligentných miest pomáha primátorom smartcity.gov.sk

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 18. apríla (TASR) – Inteligentné riešenia pre mestá a obce sa usiluje zaviesť veľká časť primátorov a starostov. Výzvy na financovanie takýchto projektov z eurofondov sú však rozmiestnené vo všetkých operačných programoch, preto ich je ťažké nájsť. V súčasnosti už štatutárom obcí a miest pomáha nová internetová stránka smartcity.gov.sk, kde sú sústredené všetky výzvy týkajúce sa inteligentných miest. Informoval o tom vo štvrtok podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).povedal Raši. "dodal vicepremiér.Podľa podpredsedu Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Milana Mušku je nová internetová stránka pre primátorov a starostov veľkým prínosom. "povedal Muška. Stránka starostom poskytuje aj metodický návod od podania žiadosti až po realizáciu projektu." dodal Muška.Budovanie inteligentných miest - smart city - však nie je iba informatizácia niektorých procesov. Ide o komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí, ako sú kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika či sociálne služby. Podľa Rašiho v súčasnosti chýba jednotná metodika inteligentných miest, preto ich nie je možné vzájomne porovnávať. Systém hodnotenia, ktorý by špecifikoval, čo spadá do smart city, by mal jeho úrad pripraviť do konca roka.