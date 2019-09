A. Kiska: Vláda musí reagovať na prepúšťanie v U.S. Steel

Na archívnej snímke Andrej Kiska. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Košice 19. septembra (TASR) – V súvislosti s prepúšťaním v košických oceliarňach U.S. Steel, ako aj ďalších podnikoch na Slovensku musí vláda prijať konkrétne aj legislatívne opatrenia. V Košiciach to uviedol líder strany Za ľudí Andrej Kiska." uviedol bývalý prezident SR. V prípade straty práce vzniká podľa neho pre ľudí obrovský problém.Zároveň je podľa neho potrebné pre prepustených ľudí pripraviť reálnu rekvalifikáciu. Uviedol, že podľa portálu ponúkajúceho voľné miesta bolo v Košiciach tento rok 12.000 voľných pracovných miest, neobsadené miesta zahŕňajú oblasť informačných technológií, programátorov do výroby či montérov. "konštatoval.Kiska uviedol, že v košickom U.S. Steel už prišlo o prácu tento rok 1400 ľudí, pričom plánované zníženie stavu zamestnancov do roku 2021 je o 2500.povedal. Vládu obvinil, že zlyháva. Konštatoval, že sú aj objektívne dôvody problémov, ako je prepad ceny ocele, americko-čínska vojna i celkové znižovanie objednávok. "vyhlásil.Americký manažment U.S. Steel Košice v stredu (18. 9.) kritizoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že nedostatok investícií prispel k súčasnej ťažkej situácii podniku na trhu s oceľou a zámeru znižovať počet zamestnancov. Odborári z továrne odovzdali premiérovi petíciu za záchranu oceliarskeho priemyslu na Slovensku i v Európe." uviedol pritom predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna.