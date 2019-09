OĽaNO: Kamenický priznal, že nie je schopný dodržať vyrovnaný rozpočet

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Vláda tento rok opäť zadlží krajinu stovkami miliónov eur. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vo štvrtok priznal, že nie je schopný dodržať vyrovnaný rozpočet. Uviedlo to v reakcii na Kamenického brífing opozičné hnutie OĽaNO, podľa ktorého sa potvrdilo to, čo OĽaNO avizuje už od konca minulého roka.povedal poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Eduard Heger na margo toho, že koaliční lídri oslavovali vyrovnaný rozpočet vlani v čase jeho schvaľovania, ale už teraz je isté, žev štátnom rozpočte bude vyše miliardy eur.Podľa Hegera môžu za súčasný nelichotivý rozpočtu obaja ministri financií – Peter Kažimír aj súčasný minister Ladislav Kamenický.upozornil Heger, ktorý to považuje zaa očakáva, že minister na mimoriadnom finančnom výbore predstaví opatrenia na minimalizovanie škôd.Vláda Smeru podľa hnutia odovzdáva budúcej vláde, ktorá vzíde z parlamentných volieb, prázdnu špajzu v čase, keď sa stále viac hovorí o ekonomickom ochladení a blížiacej sa kríze.povedal Heger. Nepripravenosť vlády sa podľa neho dá ukázať aj na raste vládnych investícií v tomto roku, keď rast má byť 0,0 %. Vláda sa pred voľbami podľa neho vrhla na prejedanie a ponecháva ekonomiku nepripravenú na možnú krízu.Podľa predsedu OĽaNO Igora Matoviča stojíme na prahu finančnej krízy, preto by sme mali mať, ako dobrý hospodár, ktorý v dobrých časoch šetrí, k dispozícii pripravenú finančnú rezervu na horšie časy.uviedol Matovič a upozornil, že hoci ešte len stojíme na hranici krízy, náš rozpočet už teraz vyzerá ako v kríze.Matovič pripomenul Ficove slová z decembra minulého roka o tom, že štátny rozpočet ukazuje, v akej kondícii je vládna koalícia.uzavrel Matovič.Na tlačovej konferencii k aktuálnej prognóze, ktorá výrazne zhoršila výhľad slovenskej ekonomiky minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vo štvrtok uviedol, že cieľ vyrovnaného rozpočtu na tento rok sa nepodarí dosiahnuť, rozpočet SR skončípriblížil Kamenický.