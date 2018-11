A. Kulik zažil počas 32 rokov na čele D. Klčova viac pozitívneho

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Drozd Foto: TASR Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dlhé Klčovo 14. novembra (TASR) – Starostu obce Dlhé Klčovo vo Vranovskom okrese Andreja Kulika vystrieda po desiatkach rokov Ľubica Zubková (nezávislá), ktorá pracuje na tamojšom obecnom úrade päť rokov. V sobotňajších (10. 11.) komunálnych voľbách získala 292 hlasov, čo predstavuje 45,62 percenta.Kulik ako služobne najstarší starosta v okrese sa po 32 rokoch práce na čele obce rozhodol už ďalej nekandidovať.uviedol pre TASR. Už od roku 1976 pôsobil ako poslanec miestneho národného výboru (MNV). Bavila ho práca s ľuďmi, bol aktívny hlavne v oblasti kultúry.spomenul. Po roku 1989 ho ľudia, ako sám povedal, podržali.doplnil.Myslí si, že samospráva je dobrá vec,. Vo funkcii starostu zažil viac pozitívnych ako negatívnych situácií. Na margo niektorých emocionálnych reakcií miestnych povedal, že sa snažil vždy učiť, aby sa ako verejný činiteľ dokázal ovládať. Za najhoršie skúsenosti považuje riešenie rodinných či susedských vzťahov. Naopak, pozitívny preňho bol rozvoj folklóru v obci.Kulik poznamenal, že bol aj pri vzniku Združenia miest a obcí Slovenska, je členom jeho rady i predsedníctva a 16 rokov pôsobí ako predseda ZMO Vranovského regiónu. Obci i novej starostke by chcel byť podľa vlastných slov aj naďalej nápomocný. Chýbať mu bude hlavne to, že nebude denne medzi ľuďmi.skonštatoval. Chcel by si trochu oddýchnuť, venovať sa rodine či záhradke.podotkol.Zubková pracuje na miestnom obecnom úrade piaty rok a štyri roky viedla kanceláriu ZMO Vranovského regiónu.vysvetlila pre TASR dôvody, prečo sa nakoniec rozhodla zabojovať o post starostu v Dlhom Klčove.Aktuálne majú v obci schválených niekoľko projektov, ktoré by chcela uskutočniť. Ide napríklad o rekonštrukciu kultúrneho domu či požiarnej zbrojnice, realizáciu amfiteátra alebo oddychovej zóny. S bývalou hlavou obce sa bude podľa vlastných slov určite radiť.Dlhé Klčovo s rozlohou 1021 hektárov má 1400 obyvateľov. Už 26 rokov v obci organizujú celoslovenskú súťaž v ľudovom tanci Šaffova ostroha. Funguje tam materská a základná škola a tiež roľnícke družstvo.