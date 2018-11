Študenti odmietajú rušenie bardejovského gymnázia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Prešov 14. novembra (TASR) – Študenti Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove protestovali v stredu v meste proti rušeniu gymnázia, ktoré je jej organizačnou zložkou. Malo by k nemu dôjsť od budúceho školského roka. Prešovský samosprávny kraj (PSK) považuje podľa jeho hovorkyne Daši Jeleňovej medializáciu a štrajk študentov za snahu o ovplyvnenie rozhodovania Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK ako aj PSK.V zmysle regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v PSK a pripravovanej optimalizácie siete škôl má PSK podľa Jeleňovej zámer v okrese Bardejov mať jedno kvalitné gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti a jedno neverejné gymnázium.povedala Jeleňová.Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická bola zahrnutá aj do Akčného plánu okresu Bardejov, ako jedného z najmenej rozvinutých regiónov, kde získala podporu 150.000 eur na zriadenie zváračskej školy. Preto je podľa nej potrebné posilniť práve odbornú zložku školy.vysvetlila Jeleňová.Ako ďalej uviedla, k navrhovanému útlmu gymnázia ako organizačnej zložky neboli námietky od členov Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK, ktorá sa predmetným materiálom zaoberala na svojom zasadnutí 13. novembra 2018.zdôraznila Jeleňová.Samosprávny kraj má podľa nej pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti k dispozícii na prerozdelenie 6316 miest určené vyhláškou, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl."Pre školský rok 2018/2019 bolo zapísaných v Bardejove na gymnáziá do prvého ročníka 182 žiakov, čo je 31,87 percenta žiakov. Pre školský rok 2019/2020 je plánovaný počet 147 žiakov - 27,12 percenta žiakov populačného ročníka, čo je v súlade so stratégiou, aby bolo v PSK na gymnáziách maximálne 30 percent žiakov," dodala Jeleňová.V Bardejove je v súčasnosti okrem gymnázia na Spojenej škole Juraja Henischa i Gymnázium Leonarda Stöckela, Súkromné gymnázium na ulici 29. augusta a Gymnázium sv. Jána Bosca, ktoré je organizačnou zložkou Cirkevnej spojenej školy.